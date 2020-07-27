Индийские студенты ТГМУ заявили о коррупции в вузе

Студенты тверского государственного медицинского университета (ТГМУ) записали видеообращение в Министерство здравоохранения, Министерство науки и высшего образования и правоохранительные органы о коррупции в вузе. Видеообращение размещено на канале youtube, на 27 июля набрало более одинадцати тысяч просмотров. Студенты шестого курса просят защитить их от мошенничества и бездействия исполняющего обязанности ректора ТГМУ Алексея Давыдова в сложившейся ситуации.

В обращении, составленном на русском и английском языках, иностранные студенты сообщают, что стали жертвами преступного сговора между бывшим ректором вуза Михаилом Калинкиным и индийской компанией ЗАО «Рус Холдингс Индия Прайвет Лимитед», которая заключала трехсторонние договора на оказание платных услуг, используя фэйковые сайты ТГМУ, где стоимость обучения была кратно завышена.

По словам студентов, фирма использовала поддельные финансовые документы, а экс-ректор Калинкин и сотрудники иностранного деканата незаконно изъяли их экземпляры договоров, в которых была указана действительная стоимость образовательных услуг.

«Каждый из нас был обманут на многие десятки тысяч долларов США», — заявляют студенты. Узнав о совершенном обмане, студенты в 2019 году обратились к новому ректору университета Лесе Чичановской, который их поддержал и 21 октября 2019 года направил соответствующее заявление в интересах студентов в региональный Следственный комитет и УЭБиПК УМВД России по Тверской области.

Между тем, несмотря на возбужденное по данному заявлению уголовное дело, процесс перевода индийских студентов на двухсторонние договоры 31 января 2020 года был полностью прекращен нынешним и.о. ректора Алексеем Давыдовым, который официально потребовал «погасить задолженность по договорам». Ранее студенты уже оплатили стоимость обучения за 2019-2020 учебный год в полном объеме ЗАО «Рус Холдингс Индия Прайвет Лимитед». Однако компания не перечислила вузу через плательщика по договорам ООО «Центр международного образования» данные денежные средства.

Студенты получили уведомление о возможном расторжении договора ТГМУ в одностороннем порядке и отчислении на основании части 7, статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п.п.7 п.21 Правил оказания платных образовательных услуг.

Позже, 18 декабря 2019 года Отделом по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Тверской области на основании материалов доследственной проверки, проведенной по заявлению ректора Тверского ГМУ Леси Чичановской, было возбуждено уголовное дело № 11902280018050075 по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое в особо крупном размере, в составе организованной группы). Заочные обвинения было предъявлены бенефициарам двух компаний-посредников Сайеду Камруззаману и директору ООО «Центр международного образования» Мизануру Рахману Чоудхури, скрывшимся в начале 2020 г. на территории Индии вместе с членами своих семей. В конце июня 2020 года Чоудхури официально объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве.