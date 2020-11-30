Вузы Москвы и Петербурга перевели на дистанционку из-за COVID-19 до февраля

Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение в связи с распространением COVID-19 до февраля 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России.

На дистанционку переведены также несколько вузов в регионах, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Режим дистанционного обучения будет действовать до 6 февраля. Согласно информации ведомства, российские университеты также сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в Россию из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Ранее появилась информация, что иностранных студентов начали отчислять из российских вузов, поскольку они не могут вернуться в страну из-за закрытых границ и присутствовать на занятиях. Они попросили правительство позволить им вернуться в Россию и дать возможность продолжить обучение на российской территории. Самостоятельно приехать в страну они не могут, поскольку учеба не является основанием для пересечения границы.

В Минобрнауки также сообщили, что не получали жалоб от иностранных студентов.