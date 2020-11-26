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Школьники стали меньше тратить на пособия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

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Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Продажи пособий для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ) снизились за последний год. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные издательской группы «Просвещение».

Так, с января по ноябрь 2020 года издательство продало около 3 миллионов экземпляров таких пособий — это на 21 процент меньше по сравнению с прошлым годом. Больше всего упали продажи учебников по подготовке к ЕГЭ — на 25 процентов. По сравнению с ними пособия по ОГЭ продались в этом году лучше — продажи снизились на 18 процентов.

В издательстве отметили, что до 2020 года школьники и их родители стабильно тратились на пособия по подготовке к экзаменам. Исключение составил только 2017 год, когда учителя решили готовить выпускников по прошлогодним пособиям из-за незначительности изменений в структуре экзамена.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев также заявил, что школьникам нужно продолжать готовиться к экзаменам, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, поскольку пока отменять или изменять формат итоговой аттестации из-за пандемии не планируется.

Не будут менять и саму процедуру сдачи ЕГЭ в 2021 году. По словам Музаева, решение сохранить экзамены по русскому языку и математике только для поступающих в вузы не принималось — отказ от сдачи этих предметов в качестве обязательных не рассматривается.

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