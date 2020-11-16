Российским школьникам рассказали о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в пандемию

Российским школьникам нужно продолжать готовиться к экзаменам несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, поскольку пока отменять или изменять формат итоговой аттестации из-за пандемии не планируется. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

«Почему сейчас нельзя сказать, что мы что-то отменим или изменим? Во-первых, никто не знает, что будет весной. Во-вторых, если принять это решение сейчас, то многие ребята просто перестанут учиться», — отметил Музаев. При этом он подчеркнул, что если ситуация с коронавирусом будет критичной, то решение будет принято в пользу учеников, сдающий Единый и Основной государственные экзамены (ЕГЭ и ОГЭ).

Кроме того, Музаев анонсировал запуск навигатора для учащихся 9-х и 11-х классов. В нем будет «много дополнительных и полезных фишек, чтобы выпускники не тратили много времени в поиске правильных "тренажеров"». Сервис планируется запустить в декабре.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор не планирует менять процедуру сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. По словам Музаева, решение о сохранении экзаменов по русскому языку и математике только для поступающих в вузы не принималось — отказ от сдачи этих предметов в качестве обязательных не рассматривается. В 2020 году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ сдавали только те, кто планировал поступать в вуз.