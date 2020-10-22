В России допустили перевод ЕГЭ в дистанционный формат

В Рособрнадзоре допустили перевод Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционный формат. Об этом написал глава ведомства Анзор Музаев в колонке для исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», опубликованного на сайте РАНХиГС.

«В условиях карантина актуальной стала дискуссия о цифровизации итоговой аттестации и возможности ее перевода в дистанционный формат в будущем. Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов», — отметил Музаев.

Вместе с тем он подчеркнул, что для проведения ЕГЭ удаленно необходимо обеспечить контроль за соблюдением порядка на экзамене. Музаев отметил, что участники экзамена в любом случае должны находиться в равных условиях.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор не планирует менять процедуру сдачи ЕГЭ в 2021 году. По словам Музаева, решение о сохранении экзаменов по русскому языку и математике только для поступающих в вузы не принималось — отказ от сдачи этих предметов в качестве обязательных не рассматривается. В 2020 году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ сдавали только те, кто планировал поступать в вуз.

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