Названо число заразившихся коронавирусом на ЕГЭ выпускников

В России более 400 выпускников заразились коронавирусом во время кампании по сдаче Единых госэкзаменов (ЕГЭ). Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

Музаев добавил, что ведомство ожидало худших показателей, но их удалось избежать благодаря санитарным мерам.

Ранее он сообщил, что Рособрнадзор не планирует менять процедуру сдачи ЕГЭ в 2021 году, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. По его словам, решение о сохранении экзаменов по русскому языку и математике только для тех, кто будет поступать в вузы, не принималось, а предпринятые в этом году меры были вызваны пандемией коронавируса.

В 2020 году ЕГЭ в России сдавали поступающие в вузы, но провести его в онлайн-формате не представилось возможным. Обязательные экзамены по русскому языку и литературе тоже отменили, а выпускники получили аттестаты на основании успеваемости. Учебные заведения перешли на дистанционный режим работы, а сдача госэкзаменов и защита дипломов в большинстве университетов прошла дистанционно.