Министр просвещения рассказал о планах закрытия школ из-за COVID-19

Несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, массовое закрытие школ или переход на дистанционное обучение пока не планируется. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал в интервью ТАСС.
«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России», — заявил чиновник. Он привел данные, согласно которым на карантин в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции были закрыты лишь 0,31 процента от всех школ страны.
По словам Кравцова, исходя из эпидемиологической ситуации, могут приниматься точечные меры: например, перевод тех или иных классов на дистанционное обучение, закрытие школ или введение каникул.
Ранее сообщалось, что повторение сценария 2020 года при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в следующем году не обсуждается. По словам Кравцова, сейчас министерство просвещения и Рособрнадзор работают над тем, чтобы оказать методическую поддержку для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.