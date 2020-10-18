Министр просвещения рассказал о планах закрытия школ из-за COVID-19

Несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, массовое закрытие школ или переход на дистанционное обучение пока не планируется. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал в интервью ТАСС.

«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России», — заявил чиновник. Он привел данные, согласно которым на карантин в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции были закрыты лишь 0,31 процента от всех школ страны.

По словам Кравцова, исходя из эпидемиологической ситуации, могут приниматься точечные меры: например, перевод тех или иных классов на дистанционное обучение, закрытие школ или введение каникул.

При принятии тех или иных решений, касающихся организации в школе учебного процесса, должен рассматриваться каждый конкретный случай. Где-то переводят отдельные классы на обучение с использованием дистанционных технологий. Там, где необходимо, закрывают на определенный период посещение всей школы в связи, например, с сезонным заболеванием гриппом и ОРВИ, но это штатная ситуация Сергей Кравцов министр просвещения

Ранее сообщалось, что повторение сценария 2020 года при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в следующем году не обсуждается. По словам Кравцова, сейчас министерство просвещения и Рособрнадзор работают над тем, чтобы оказать методическую поддержку для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.