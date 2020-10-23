В России рассказали о сдаче ЕГЭ в 2021 году

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что перенос сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2021 году не планируется. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Мы этот вопрос обсуждали и с Рособрнадзором, и с Роспотребнадзором, поэтому в плановом режиме идет подготовка, опубликованы демонстрационные экзамены», — рассказал министр. По его словам, в декабре планируется большая программа по поддержке тех, кому предстоит сдавать экзамены, с разбором заданий.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ сдавали только те, кто планировал поступать в вуз. Обязательные экзамены по русскому языку и литературе также отменили — аттестаты выпускникам выдали на основании их успеваемости. Также из-за угрозы распространения коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение. Госэкзамены и защита дипломных работ в большинстве вузов прошли дистанционно, однако перевести ЕГЭ в онлайн-формат не представилось возможным.

В сентябре сообщалось, что в Рособрнадзоре рассмотрели возможность отказа от обязательной сдачи ЕГЭ для всех выпускников и сохранения экзаменов только для поступающих в вузы. Такое предложение поступило от выпускников этого года и их родителей.

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