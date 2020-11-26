Собянин подтвердил отсутствие планов по закрытию Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что планов закрывать столицу или отдельные секторы экономики из-за пандемии коронавируса нет, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в городе принимаются минимальные ограничения, а «слухи ходят словно мухи».

«Вы знаете, мы "закрывали" (Москву — прим. "Ленты.ру") по слухам и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря, но видите, мы ориентируемся не на слухи и таких планов нет», — заверил Собянин.

Власти столицы, по его словам, оценивают реальную эпидемиологическую ситуацию и действуют в соответствии с ней, закрывая те или иные сферы деятельности.

Ранее Собянин объявил, что часть введенных из-за распространения коронавируса ограничительных мер в Москве продлевается до 15 января 2021 года. Согласно ограничительным правилам, москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предстоит оставаться дома, а предприятия должны обеспечить дистанционную работу минимум 30 процентов персонала. Кроме того, будут закрыты досуговые учреждения для детей, с 23:00 до 06:00 приостановлена работа баров, ресторанов и ночных клубов — в ночное время они смогут обслуживать клиентов навынос и выдавать заказы курьерам. Старшеклассники, учащиеся вузов и колледжей продолжат находиться на дистанционном обучении.