Собянин объявил о продлении ограничений в Москве

Часть введенных из-за распространения коронавируса ограничительных мер в Москве продлевается до 15 января 2021 года. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте. Речь идет о мерах, срок действия которых должен был истечь 29 ноября 2020 года.

Согласно им, москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями стоит оставаться дома, а предприятия должны обеспечить дистанционную работу минимум 30 процентов персонала. Кроме того, будут закрыты досуговые учреждения для детей.

Ограничения позволяют избежать «тяжелого весеннего сценария», заявил Собянин

По словам мэра, в текущих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но отменять действующие опрометчиво и рано.

«В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник — в малом домашнем кругу. Но в то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжают свою работу. Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария» Мэр Москвы Сергей Собянин

Ситуация с COVID-19 в Москве остается напряженной — с 16 по 22 ноября количество выявленных случаев коронавирусной пневмонии увеличилось на 2 процента, госпитализаций — на 3 процента. При этом наблюдается постепенное сглаживание динамики роста, хоть говорить о снижении уровня заболеваемости пока рано, заявил Собянин.

571 102 случаев COVID-19 выявлено в Москве с начала пандемии

Другие ограничения в Москве также действуют до 15 января

На этот срок в столице ограничена работа баров, ресторанов и ночных клубов с 23:00 до 06:00 — в ночное время они смогут обслуживать клиентов на вынос и выдавать заказы курьерам.

Старшеклассники, учащиеся вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение. Школьникам, которых перевели на дистанционку раньше, рекомендовали соблюдать домашний режим и как можно реже ездить по городу. В столице также приостановлена работа детских дневных лагерей и развлекательных центров, но проводить мероприятия для детей на свежем воздухе можно.

В кинотеатрах, на концертах и в театрах зрительные залы должны быть заполнены максимум на 25 процентов. Культурные, развлекательные и выставочные мероприятия с участием зрителя приостановлены, спортивные будут разрешаться только при согласовании с департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора Москвы.

Ограничения коснутся празднования Нового года

В Москве отменены новогодние елки и массовые гуляния, такие же меры планируется ввести и во время рождественских праздников. Улицы и площади города украсят иллюминацией для создания новогодней атмосферы, а открытые ледовые коньки, в том числе на Красной площади, ВДНХ и в Парке Горького, будут функционировать в обычном режиме. При этом время их работы может измениться в зависимости от требований Роспотребнадзора.

Меры могут ужесточить, если ситуация ухудшится

В Совете Федерации допустили ужесточение ограничений в Москве и Санкт-Петербурге, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Как заявил член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый, власти могут принять решение о закрытии мест массового пребывания людей. Он указал, что в целом по стране будут приниматься локальные решения, но региональные власти действуют не только исходя из рекомендаций Роспотребнадзора, но и из возможностей местного здравоохранения.