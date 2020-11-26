Россия
 
Последние новости
Собянин объявил о продлении ограничений в Москве
Собянин продлил ограничения по коронавирусу в Москве 
Объяснено вымирание крупнейших чудовищ в истории Земли
Адвокат объяснил решение жены Ефремова о разводе
Фридайвер 20 минут плавал рядом с опаснейшим крокодилом и снял его на видео
Раскрыты самые желанные направления для путешествий среди россиян
Киссинджер призвал Байдена быть помягче с Китаем
Дэвид Бекхэм прокомментировал смерть Марадоны
В Белоруссии обвалился рынок жилья
В Германии раскритиковали заход эсминца США в российские воды
Новости партнеров
Прослушать новость

Собянин оценил необходимость новых ограничений из-за коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В условиях роста числа госпитализаций в Москве необходимости вводить новые ограничения нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 26 ноября.

При этом градоначальник признал, что «говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано», хотя нагрузка на систему здравоохранения в Москве по-прежнему оценивается как высокая.

В связи с этим столичные власти приняли решение продлить действующие в городе ограничения до 15 января. По словам Собянина, «тотального закрытия всего и вся» удается избежать именно благодаря этим мерам, среди которых — домашний режим для пожилых москвичей, дистанционка школьников и студентов, удаленная работа и так далее.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России усложняется. Она подчеркнула, что заболеваемость на 100 тысяч человек превышает российский уровень в 32 регионах страны.

Предыстория: Собянин объявил о продлении ограничений в Москве
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собянин объявил о продлении ограничений в Москве
Прохождение пика заболеваемости COVID-19 в России отложили
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России