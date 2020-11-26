Собянин оценил необходимость новых ограничений из-за коронавируса

В условиях роста числа госпитализаций в Москве необходимости вводить новые ограничения нет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 26 ноября.

При этом градоначальник признал, что «говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано», хотя нагрузка на систему здравоохранения в Москве по-прежнему оценивается как высокая.

В связи с этим столичные власти приняли решение продлить действующие в городе ограничения до 15 января. По словам Собянина, «тотального закрытия всего и вся» удается избежать именно благодаря этим мерам, среди которых — домашний режим для пожилых москвичей, дистанционка школьников и студентов, удаленная работа и так далее.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России усложняется. Она подчеркнула, что заболеваемость на 100 тысяч человек превышает российский уровень в 32 регионах страны.