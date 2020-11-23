В Совфеде допустили ужесточение ограничений в Москве и Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге могут ужесточить ограничения, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться. Об этом заявил член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый в разговоре с РИА Новости.

Круглый допустил, что власти в том числе решат закрыть места массового пребывания людей и в целом по стране будут приниматься «локальные решения» по ужесточению мер против коронавируса. Он подчеркнул, что надо соблюдать баланс и следить за влиянием решений на экономику.

Сенатор указал, что штабы субъектов по борьбе с инфекцией принимают решения о введении мер исходя из рекомендаций Роспотребнадзора, но многое зависит от возможностей региональных медицинских учреждений и наличия у них резервных мощностей для помощи пациентам.

В Москве в связи с эпидемиологической ситуацией с 13 ноября по 15 января ограничили работу баров, ресторанов и ночных клубов с 23:00 до 06:00 — по ночам они смогут обслуживать клиентов на вынос и выдавать заказы курьерам. Старшеклассники, учащиеся вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение. Кроме того, в столице отменили массовые новогодние гуляния и елки. В Санкт-Петербурге с 14 ноября по 15 января будут запрещены мероприятия с участием более 50 человек, кружки и секции приостановят работу, а заполняемость в залах и кино будет ограничена до 50 процентов.

В России за последние сутки выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса — 25 173. Больше всего заражений зафиксировано в в Москве (6866), Санкт-Петербурге (2926) и Московской области (971). С начала пандемии выявлено 2 114 502 случая коронавируса в 85 регионах, 36 540 летальных исходов и 1 611 445 выздоровлений.