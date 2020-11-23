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В правительстве допустили ужесточение ограничений из-за коронавируса в Москве

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В федеральном правительстве допускают ужесточение ограничений из-за коронавируса в Москве, хотя введение пропускного режима пока не обсуждается. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Все будет зависеть от конкретной ситуации, от динамики распространения коронавирусной инфекции, эффективности борьбы с ней», — отметил один из собеседников агентства. Вместе с тем он подчеркнул, что закрытие Москвы относится к крайним мерам борьбы с пандемией.

Режим самоизоляции вводить также пока не планируется.

Ранее в Москве ограничили ночную работу баров, ресторанов и ночных клубов, а старшеклассников, студентов вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение. Помимо этого, в столице отменили массовые новогодние гуляния и праздничные елки.

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