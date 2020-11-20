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Собянин оценил эффективность мер против коронавируса

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Принимаемые московскими властями решения в связи с пандемией COVID-19 часто были неприятными, но они оказывались эффективными. Такую оценку дал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы много принимали неприятных решений по ограничению деятельности в городе, но эти меры все равно дают свой результат», — сказал он.

Собянин напомнил, что недавно была ограничена ночная работа баров, ресторанов и ночных клубов, а старшеклассников, студентов вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение. Помимо этого, отменены массовые новогодние гуляния и праздничные елки.

Ранее градоначальник заявил о скорой победе над эпидемией.

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