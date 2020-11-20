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Собянин заявил о приближении победы над пандемией

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Победа над пандемией COVID-19 близка. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

О приближении победы градоначальник сказал, говоря о программе реконструкции московских поликлиник, принятой в 2019 году — он сообщил, что проект не стали останавливать из-за коронавируса. Всего программу включено 135 зданий, большинство из которых были построены 40-60 лет назад.

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«Победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача», — заявил Собянин.

В Москве из-за эпидемиологической ситуации отменены массовые новогодние гуляния, запрет планируется распространить на крупные рождественские мероприятия. С 13 ноября в столице начал действовать запрет на работу ресторанов, кафе и клубов в ночное время — они будут прекращать работу в 23:00 и возобновлять е в 06:00. По ночам заведения смогут обслуживать клиентов на вынос и выдавать заказы курьерам. Меры будут действовать до 15 января.

По данным оперштаба, за последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 5836 пациентов, умерли — 77. По последним данным, всего в столице выявлено 533 068 случаев COVID-19. В России по данным на 19 ноября, число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило два миллиона и достигло 2 015 608. Общее число выздоровлений составляет 1 526 656, летальных исходов — 34 850.

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