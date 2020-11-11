В Петербурге вслед за Москвой усилят ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге вслед за Москвой усилят ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении губернатора Александра Беглова, опубликованном на сайте городской администрации.

Так, с 14 ноября по 15 января в городе запретят мероприятия с участием более 50 человек, приостановят работу кружков и секций, а также ограничат заполняемость залов в театрах и кино до 50 процентов.

Кроме того, в 16 ноября работников старше 65 лет и петербуржцев с хроническими заболеваниями переведут на удаленку. Им предлагается уйти на самоизоляцию. Доставлять продукты им будут добровольцы.

Ранее Санкт-Петербург поставил свой антирекорд по смертности больных COVID-19 и обогнал Москву по суточной летальности. За последние сутки в Петербурге скончались 74 зараженных, в столице — 73. На третьем месте по смертности оказалась Ростовская область с 18 умершими пациентами.

10 ноября в Москве также решили усилить ограничения из-за распространения коронавируса. Московские вузы и колледжи переведут на дистанционку, ресторанам, барам и кафе запретят работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей временно приостановят. Ограничения начнут действовать 13 ноября и продлятся до 15 января. По словам мэра города Сергея Собянина, система здравоохранения работает на пределе. Помимо роста заболеваемости в столице, в последнее время увеличилась доля положительных тестов на коронавирус — с 5,8 до 7,5 процента.