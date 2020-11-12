Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В России выявили 21,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
ФСБ накрыла подпольную лабораторию с тонной наркотиков
Московских школьников лишили каникул 
Россиянин два года заходил в свою квартиру через окно и исправился ради женщины
Кремль анонсировал большую пресс-конференцию Путина
Кремль вновь опроверг участие Турции в миротворческой миссии в Карабахе
Назван срок жизни PlayStation 4
Названа реальная опасность 5G для людей
В Москве ввели еще одно ограничение из-за коронавируса 
Турция снова заявила о своих миротворцах в Карабахе
Новости партнеров

В Петербурге приостановят диспансеризацию

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Санкт-Петербурге с 14 ноября приостановят проведение диспансеризации населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главы города Александра Беглова.

Согласно тексту документа, профилактические медосмотры также будут временно прекращены. Это ограничение касается определенных групп взрослого населения.

Ранее в Санкт-Петербурге вслед за Москвой усилили ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, с 14 ноября по 15 января в городе решили запретить мероприятия с участием более 50 человек, приостановить работу кружков и секций, а также ограничить заполняемость залов в театрах и кино до 50 процентов.

10 ноября в Москве также усилили ограничения из-за распространения коронавируса. Московские вузы и колледжи перешли на дистанционку, ресторанам, барам и кафе перестали работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей временно приостановили. Ограничения начнут действовать 13 ноября

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Петербурге вслед за Москвой усилят ограничения из-за коронавируса
Студентов Москвы и Петербурга перевели на дистанционное обучение
В Москве усилили ограничения из-за коронавируса