В Петербурге приостановят диспансеризацию

В Санкт-Петербурге с 14 ноября приостановят проведение диспансеризации населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главы города Александра Беглова.

Согласно тексту документа, профилактические медосмотры также будут временно прекращены. Это ограничение касается определенных групп взрослого населения.

Ранее в Санкт-Петербурге вслед за Москвой усилили ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, с 14 ноября по 15 января в городе решили запретить мероприятия с участием более 50 человек, приостановить работу кружков и секций, а также ограничить заполняемость залов в театрах и кино до 50 процентов.

10 ноября в Москве также усилили ограничения из-за распространения коронавируса. Московские вузы и колледжи перешли на дистанционку, ресторанам, барам и кафе перестали работать ночью, а проведение культурных мероприятий с участием зрителей временно приостановили. Ограничения начнут действовать 13 ноября