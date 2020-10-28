Минобрнауки отчиталось о «непростой» ситуации с коронавирусом в вузах. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фальков, передает РИА Новости.

По его словам, из 724 головных вузов на сегодняшний день 152 учебных заведения уже полностью перешли на удаленный формат обучения студентов. При этом он отметил, что в большинстве вузов было принято решение о введении смешанного обучения, при котором студенты посещают часть занятий очно, а часть дисциплин прослушивают онлайн.

Помимо этого, Фальков рассказал, что ситуация в студенческих общежитиях также не везде благополучная. Он добавил, что в то же время она довольно управляемая.

Ранее глава Минобрнауки раскрыл планы по расселению студентов российских вузов из общежитий из-за эпидемии COVID-19. Он заявил, что ведомство не планирует вводить такие меры. По словам Фалькова, все решения принимаются исходя из ситуации в регионах.