В Минобрнауки раскрыли планы по расселению студентов из общежитий из-за COVID-19

Глава Минобрнауки Валерий Фальков раскрыл планы по расселению студентов российских вузов из общежитий из-за эпидемии COVID-19. Об этом он рассказал «Известиям».

Он заявил, что ведомство не планирует вводить такие меры. По словам Фалькова, все решения принимаются исходя из ситуации в регионах. «Мы еще весной поняли, что это нужно делать только на уровне университетов, а может, и факультетов», — указал он.

Министр также добавил, что сейчас около 40 процентов студентов переведены на дистанционный формат обучения.

Всего, по словам Фалькова, сейчас в России обучаются более четырех миллионов студентов, из них 800 тысяч проживают в общежитиях. Все эти места заняты. «Под обсерваторы сегодня зарезервировано 25 тысяч мест, из них более 80 процентов свободны», — заявил он.

При этом Фальков признал, что в ряде общежитий в некоторых регионах наблюдается «непростая ситуация», но массовых вспышек по стране нет. По словам министра, заболевших изолируют, изучают, с кем они контактировали и в зависимости от ситуации изолируют комнату, блок, или этажи и дезинфицируют их. Он добавил, что на конец октября в России есть студенческие общежития, где нет ни одного случая заражения коронавирусом.

14 октября Фальков заявил, что российские вузы будут переходить на дистанционное обучение исходя из эпидемиологической ситуации в регионах. Фальков добавил, что в целом все российские университеты работают в обычном режиме. Однако, по его словам, ситуация меняется каждый день.