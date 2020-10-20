Власти закрыли здания МГТУ имени Баумана из-за коронавируса

Роспотребнадзор временно закрыл здания Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией, причиной такого решения властей стали нарушения мер профилактики коронавируса и большое число заболевших COVID-19 среди студентов.

Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора прибыли в здание вуза после получения информации о росте числа случаев заболеваемости.

Ранее вступил в силу указ столичного градоначальника Сергея Собянина о переводе школьников 6-11 классов на дистанционное обучение в рамках ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Старшеклассники будут обучаться дистанционно по 1 ноября. Ученики младших классов вернутся к очному обучению.

За последние сутки в России выявили более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 4999.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что рост числа новых случаев коронавируса в России остановится до конца октября. При этом он признал, что суточный прирост сейчас — рекордный для страны.