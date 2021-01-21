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Собянин объявил о возвращении к очному обучению студентов колледжей

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Фото: Алексей Смышляев / «Коммерсантъ»

Столичные колледжи, спортивные школы, учреждения досугового образования детей возвращаются к обычному режиму работы с 22 января. Об этом сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что транспортные карты учащихся будут разблокированы. По словам мэра, в вузах до 6 февраля продолжается дистанционное образование. Вопрос о разблокировке проездных карты студентов пока решается.

Также в связи с ситуацией с COVID-19, которая «внушает осторожный оптимизм», Собянин распорядился увеличить максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах с 25 до 50 процентов общей вместимости зрительного зала.

Ранее мэр Москвы заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом в городе наблюдается по всем направлениям.

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