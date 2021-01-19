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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Снижение заболеваемости коронавирусом в Москве наблюдается по всем направлениям, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.

«В последнюю неделю после новогодних каникул ситуация позитивная», — оценил он.

Ранее Собянин заявил, что бесплатную прививку от коронавируса с 19 января смогут сделать еще две категории жителей Москвы — индивидуальные предприниматели и самозанятые. Пункты вакцинации на базе поликлиник, по его словам, работают ежедневно, без выходных.

Мэр также отметил, что власти продолжают разработку системы послаблений для жителей столицы, которые переболели COVID-19.

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