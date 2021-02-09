Прокуратура проверит сообщения о невыплате зарплат российским ученым

Прокуратура Новосибирской области ведет проверку по факту невыплаты заработных плат ученым Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, сотрудница которого пожаловалась президенту России Владимиру Путину на низкую зарплату. Об этом сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

«После сюжета СМИ о невыплате зарплаты ученым проводится проверка трудового законодательства об оплате труда», — говорится в сообщении.

8 февраля Министерство науки и высшего образования России начало проверку после обращения ученой из Новосибирска Анастасии Проскуриной к президенту России Владимиру Путину по поводу зарплаты 26 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию заявил, что Фонд оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов нужно проверить. Во время заседания ученый из Новосибирска Анастасия Проскурина сообщила, что у нее зарплата 26 тысяч рублей. После этого Путин обратился к министру финансов Антону Силуанову. «У нее должно быть почти 80 тысяч. Там 200 процентов надбавка от среднего по региону. Где деньги, Зин?» — задался вопросом глава государства и поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации.