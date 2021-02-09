Следователи начали проверку после сообщений о невыплатах ученым Новосибирска

Следственный комитет России начал проверку после сообщений о невыплате в полном объеме зарплаты научным сотрудникам в Новосибирской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В настоящее время устанавливается круг научных сотрудников Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, чьи права на оплату труда были нарушены. Также будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечают за начисления денежного вознаграждения ученым.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 9 февраля сообщалось, что прокуратура Новосибирской области инициировала проверку после обращения ученой из Новосибирска Анастасии Проскуриной к президенту России Владимиру Путину по поводу зарплаты 26 тысяч рублей.

Ранее глава государства на заседании Совета при президенте по науке и образованию заявил, что Фонд оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов нужно проверить. Во время заседания ученый из Новосибирска Анастасия Проскурина сообщила, что у нее зарплата 26 тысяч рублей. После этого Путин обратился к министру финансов Антону Силуанову. «У нее должно быть почти 80 тысяч. Там 200 процентов надбавка от среднего по региону. Где деньги, Зин?» — задался вопросом глава государства и поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации.