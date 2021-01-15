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Прокуратура отреагировала на смерть прошедшего 27 километров российского медика

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Тюменской области прокуратура проверяет сообщения о смерти фельдшера, которого сбила машина, когда он по приказу начальства пошел в соседнюю деревню за забытыми приборами. Сообщение регионального управления надзорного ведомства публикует РИА Новости в пятницу, 15 января.

«По первым публикациям в местных СМИ, которые появились еще в декабре, мы проводим проверку. Она еще не завершена», — отреагировали в прокуратуре.

О смерти медика стало известно ранее. Сообщалось, что 39-летний Каир Кожахметов забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр, из-за чего старшая медсестра отчитала его и заставила вернуться. Мужчине пришлось отправиться в деревню в 50 километрах от больницы, при этом служебный автомобиль ему не дали, а на автобус денег не было. В итоге он прошел 27 километров пешком по заснеженной дороге и попал под машину.

Предыстория: Российский медик по приказу начальства прошел 27 километров по морозу и погиб
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