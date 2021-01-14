Российский медик по приказу начальства прошел 27 километров по морозу и погиб

Фельдшер из Тюменской области был насмерть сбит машиной, когда по приказу руководства пошел в деревню в 50 километрах пешком за забытыми на вызове медицинскими приборами. Денег на автобус у него не было. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала подруга погибшего, бывшая участковая медсестра областной больницы №15 Ольга Тунгулина.

Инцидент произошел 18 декабря. 39-летний медик Каир Кожахметов забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр, из-за чего старшая медсестра отчитала его, заставила вернуться и забрать оборудование. Мужчине предстояло отправиться в деревню в 50 километрах от больницы, при этом служебный автомобиль ему не дали, а на автобус денег не было. «В тот день он у меня 100 рублей на сигареты просил, представляете, у парня ни рубля до зарплаты не осталось», — сказала собеседница издания, которая встретила встревоженного приятеля на выходе из клиники.

В итоге фельдшер пошел пешком по заснеженной дороге. В 10 часов вечера Тунгулиной позвонили коллеги и сообщили, что Кожахметова сбил автомобиль. Он успел пройти 27 километров. «Наверное, пока он шел, замерз, плохо соображал, что происходит, может, поэтому не заметил машину», — предположила она.

После случившегося девушка написала об этом пост в соцсетях. В ответ старшая медсестра и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом подали на нее в полицию заявление о клевете. Коллеги отказались публично поддержать Тунгулину. По ее словам, их запугали на работе. Сама она уволилась за две недели до происшествия, не выдержав постоянных криков старшей медсестры.

Заведующий ФАПами Олег Фалалеев сообщил МК, что написал заявление в полицию, потому что считает себя непричастным к событиям. Про него ходили слухи, что он якобы тоже кричал на Кожахметова. Фалалеев отметил, что он говорил фельдшеру никуда не ехать самому и что инструменты потом заберет другая смена, но он все равно решил идти.

«Я не могу понять, почему Кайрат так поступил. Мы ведь в тот день, когда он пошел, планировали сами туда заехать и забрать оборудование. Но хозяев дома не оказалось», — добавил заведующий.

По информации издания, старшая медсестра продолжает работать в больнице. Забытое медоборудование было возвращено в учреждение через несколько дней.