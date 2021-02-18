В России вновь заговорили о переходе на четырехдневку

Идея о четырехдневной рабочей неделе не похоронена. Об этом заявил зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает РИА Новости.

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Переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда — магистральный путь, однако сегодня на первый план выходят другие задачи по защите интересов работников, отметил он.

О переходе на четырехдневку вновь заговорили, несмотря на то, что в октябре прошлого года в Госдуме раскритиковали эту идею. Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев посчитал, что из-за этого могут возникнуть сложности в оплате труда.

При этом почти половина россиян (48 процентов) одобрительно относятся к введению в стране четырехдневной рабочей недели и готовы трудиться на день меньше. Против выступили 33 процента россиян, а каждый пятый (19 процентов) опасается, что не справится с привычным объемом работ, если будет работать четыре дня вместо пяти.

Впервые вопрос о четырехдневке поднял Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России. Летом 2019-го он указывал, что переход должен сопровождаться ростом производительности труда с сохранением зарплат.