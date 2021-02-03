Россияне согласились работать на день меньше

Почти половина россиян (48 процентов) одобрительно относятся к введению в стране четырехдневной рабочей недели и готовы трудиться на день меньше. Результаты опроса сервиса SuperJob публикует «Интерфакс». Граждане указали, что свободный день можно было бы использовать, например, для домашних дел или подработки.

Против четырехдневки выступили 33 процента россиян, при этом почти каждый пятый (19 процентов) опасается, что не справится с привычным объемом работ, если будет работать четыре дня вместо пяти. Что касается работодаталей, то сейчас уже 4 процента организаций ввели такой формат работы, а 1 процент пробовали четырехдневку, но затем возвращались к привычной пятидневной рабочей неделе. Опрос проводился в начале февраля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, в 464 населенных пунктах, во всех федеральных округах России.

Впервые вопрос введения в России четырехдневки поднял в свое время Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. Летом 2019-го он указывал, что переход должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплат. Идею поддержали в Федерации независимых профсоюзов — там отметили, что тенденция к сокращению рабочих часов наблюдается во всем мире. Однако экономисты посчитали, что введение четырехдневной рабочей недели может негативно сказаться на производительности труда.

Вопрос четырехдневки снова подняли в октябре прошлого года. Тогда идею раскритиковали в Госдуме, указав, что такой переход может вызвать сложности с оплатой труда.

Быстрого перехода на сокращенную рабочую неделю ждать не стоит. По мнению бывшего заместителя министра здравоохранения и социального развития России, проректора Финансового университета при российском правительстве Александра Сафонова, этого точно не случится в ближайшее десятилетие. Максимум, на что можно рассчитывать в перспективе, — сокращение рабочего дня на пару часов.