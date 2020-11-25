Большинство офисных работников согласились работать на день меньше

Большинство (74 процента) офисных работников по всему миру согласились работать на день меньше и позитивно оценили инициативу введения четырехдневной рабочей недели. Об этом свидетельствуют результаты опроса компания в сфере коммерческой недвижимости JLL.

Только 8 процентов респондентов признались, что уже сейчас могут работать четыре дня, а 18 процентов считают четырехдневку непривлекательной. Эксперты отметили, что пандемия значительно ускорила тренды на работу из дома и гибкий график.

Впервые вопрос введения четырехдневки в России поднял замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев летом 2019 года. Он указывал, что переход должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплат.

В октябре текущего года сообщалось, что воплощение четырехдневной рабочей недели будет во многом зависеть от экономической ситуации в стране. Первоочередным шагом скорее всего станет сокращение продолжительности рабочей недели с сорока часов на меньшее количество. Но граждане в целом уже с меньшим энтузиазмом относятся к четырехдневке. В прошлом году инициативу Медведева поддерживали 49 процентов респондентов, теперь — 40 процентов. Также выросло число тех, кто против такого шага, — 37 процентов вместо 31 процента год назад.