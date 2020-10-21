Раскрыто условие воплощения четырехдневной рабочей недели в России. Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов заявил, что реализация идеи будет зависеть от экономической ситуации в стране, его слова приводит РИА Новости .

Также Соколов ответил на вопрос о том, ведется ли обсуждение темы перехода на четырехдневную рабочую неделю в рамках Российской трехсторонней комиссии (РТК).

«Нет, оно не ведется сейчас, это обсуждение. Вот тогда, когда Медведев выступил с этой инициативой, был какой-то определенный толчок в обсуждении, определенный цикл обсуждений прошел в Минтруде, правда, еще при прежнем министре, и в РТК», — сказал Соколов.

Он добавил, что общая позиция, сформированная в ходе обсуждений, заключалась в том, что в перспективе надо двигаться в сторону «снижения продолжительности рабочей недели». По словам секретаря ФНПР, профсоюзы и Минтруд посчитали, что надо двигаться в этом направлении. Однако работодатели высказались на этот счет более осторожно, отметил он.

Скорее всего, первоочередной шаг, по мнению Соколова, — не четырехдневная рабочая неделя, а сокращение продолжительности рабочей недели с сорока часов на меньшее количество.

Впервые вопрос введения в России четырехдневки Медведев поднял летом 2019 года. Он указывал, что переход должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплат. Идею поддержали в Федерации независимых профсоюзов — там отметили, что тенденция к сокращению рабочих часов наблюдается во всем мире. Однако экономисты считают, что введение четырехдневной рабочей недели может негативно сказаться на производительности труда. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что россияне смогут перейти на четырехдневку не ранее чем через 40-50 лет.