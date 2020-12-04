Европейская страна задумалась о переходе на четырехдневку

Министерство труда Испании задумалось о переходе на четырехдневную рабочую неделю в стране. По мнению чиновников, это может повысить занятость европейцев, пишет Bloomberg.

По словам вице-премьера Пабло Иглесиаса, правительство рассматривает возможность сокращения рабочего времени. Его заявление прозвучало через несколько дней после того, как гигант потребительских товаров Unilever объявил о введении пробной четырехдневки для работников в Новой Зеландии. Такая мера нужна, чтобы увеличить производительность труда.

Любое предложение по изменению рабочей недели в Испании будет представлено правительством в рамках социального диалога с профсоюзами и промышленными группами.

В России тоже обсуждается возможное сокращение рабочих дней. В 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневку должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплат. Идею поддержали в Федерации независимых профсоюзов. Однако экономисты считают, что такая мера может негативно сказаться на производительности.