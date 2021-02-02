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Эксперт оценил вероятность введения четырехдневки в ближайшее десятилетие

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития России, проректор Финансового университета при российском правительстве Александр Сафонов оценил вероятность введения четырехдневной рабочей недели в стране в ближайшее десятилетие. Его слова передает РИА Новости.

По мнению эксперта, перехода на четырехдневку в ближайшие десять лет не будет, однако допустил возможное сокращение рабочей недели на час-два. «То есть мы приблизимся к тем параметрам, которые существуют в Европе, но никак не четырехдневная рабочая неделя», — сказал Сафонов.

При этом специалист подчеркнул, что переход на такую рабочую неделю — задача будущего, которая связана с созданием искусственного интеллекта. Он пояснил, что сокращенная рабочая неделя помогает избежать роста безработицы там, где производство в большинстве своем автоматизировано, из-за чего высвобождается большое число людей.

Впервые вопрос введения в России четырехдневки поднял Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. Он указывал, что переход должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением зарплат.

Идею поддержали в Федерации независимых профсоюзов — там отметили, что тенденция к сокращению рабочих часов наблюдается во всем мире. Однако экономисты считают, что введение четырехдневной рабочей недели может негативно сказаться на производительности труда. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что россияне смогут перейти на четырехдневку не ранее чем через 40-50 лет.

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