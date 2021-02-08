Россиянам напророчили потерю работы

В марте в России может пройти очередная волна сокращений. Потерю работы россиянам напророчил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Об этом он сказал во время выступления в Госдуме.

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Министр допустил, что такая ситуация возможна в компаниях из сферы услуг, развлечений и общественного питания. «Мы опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме», — отметил Решетников. Министр добавил, что сейчас власти готовят ряд нормативных актов, связанных с дополнительными мерами поддержки безработных и их трудоустройства.

По официальным данным, на конец января 2021-го в России зарегистрировано 2,56 миллиона безработных. При этом глава Минтруда Антон Котяков говорил, что по данным Росстата в декабре 2020 года уровень безработицы составил 5,9 процента, а пиковое значение — 6,4 процента — фиксировалось в августе 2020-го.

С другой стороны, официальная статистика учитывает только россиян, обратившихся на биржу труда. Безработным считается лишь тот, кто занимался поиском работы последние четыре недели и готов приступить к работе в течение недели.