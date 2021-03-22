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Заморозку цен на продукты решили продлить

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Правительство решило продлить заморозку цен на некоторые категории продуктов, сообщается на сайте кабинета министров по итогам заседания под руководством вице-премьера Андрея Белоусова. .

Ожидается, что предельная розничная стоимость сахара и подсолнечного масла сохранится на два дополнительных месяца — до конца мая. Нынешний срок действия ограничительных мер рассчитан до 1 апреля.

«В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен», — говорится в сообщении.

Ранее о намерении властей продлить заморозку цен писал РБК со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Чтобы стимулировать производителей сохранять отпускные цены на прежнем уровне, государство начнет оказывать им поддержку в виде субсидий. Будет ли оказана помощь ритейлерам, не уточняется.

Впервые предельные цены на сахар и подсолнечное масло были установлены в декабре — после того, как в России был зафиксирован резкий рост цен на них. Внимание на ситуацию обратили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин, а профильным ведомствам было поручено принять меры.

В результате правительство заключило соглашение с розничными сетями и производителями. По его условиям, предельная розничная цена на литр подсолнечного масла равняется 110 рублям, на килограмм сахара — 46 рублям.

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