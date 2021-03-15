Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о резком росте цен

Оптовая цена на сахар у «Русагро» (один из крупнейших производителей в России) взлетела в четвертом квартале прошлого года на 78 процентов в годовом выражении (с 21,9 до 39,2 рубля за килограмм). Об этом сказано в отчете компании.

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Отпускные цены резко выросли из-за повышенного спроса в условиях небольшого урожая сахарной свеклы и пандемии коронавируса. В среднем за год сахар подорожал на 7 процентов (с 27,5 до 29,5 рубля за килограмм), заявил производитель.

Несмотря на это, выручка «Русагро» снизилась в четвертом квартале на 12 процентов (до 7 миллиардов рублей), а по итогам всего года — на 10 процентов (до 28,1 миллиарда рублей). Это произошло из-за падения продаж в натуральном выражении в связи с сокращением производства и ограниченными мощностями для хранения.

Ранее сообщалось, что темпы роста цен на сахар в России оказались в три раза быстрее, чем на мировом рынке. В январе производство сахара, подсолнечного масла и сопутствующих им продуктов в стране обвалилось после заморозки цен.

В конце прошлого года правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей — в рознице.