Российский общепит начал экономить на салфетках из-за роста цен на продукты

Российские заведения общественного питания начали искать способы, как справиться с ростом цен на продукты. Отечественные кафе, рестораны и заведения фастфуда пытаются удержаться благодаря «экономии на салфетках», пишет РБК.

При этом представители бизнеса отмечают, что сокращать расходы дальше некуда. Основатель «Теремка» Михаил Гончаров рассказал, что его сеть ресторанов русской кухни готовится пересмотреть цены на свои блюда. По словам основателя ресторанов «Мясо & Рыба» Сергея Миронова к увеличению цен у всего ресторанного рынка приведет рост себестоимости продуктов. Это может случится через месяц-полтора, уверен он.

Наиболее подорожавшим продуктом бизнесмены называют курицу. Как рассказали в пресс-службе KFC, рост действительно есть, однако благодаря большим объемам закупок работе с поставщиками напрямую, удорожание было не столь значительным, как в рознице.

Многие рестораторы готовы к повышению цен. В KFC отмечают, что периодически цены на некоторые позиции в меню корректируются, «Макдоналдс» не повышал цены в течении всей пандемии и, по словам представителей сети, не планирует этого делать.

Эксперты говорят, что для сохранения потребительской активности нужно сдерживать цены, но делать это сложно, так как отрасль понесла убытки из-за пандемии, повышение в свою очередь повлияет на оборот, так как люди начнут меньше посещать рестораны.

Ранее сообщалось, что за прошедший год цены на компоненты для традиционного угощения на Масленицу — блины — выросли на 3 процента. Аналитики исходили из расчета необходимого объема ингредиентов для четырех порций. Так, для рецепта понадобится 200 граммов муки, два яйца, поллитра молока, три столовых ложки масла, столовая ложка сахара и щепотка соли. «Средний чек затрат на покупку такого продуктового набора в российских магазинах в целом по России составил 77,4 рубля, что на 3 процента выше, чем за аналогичный период 2020 года», — говорится в исследовании.