В России зафиксирован новый рост цен

Росстат вновь зафиксировал рост цен. По данным ведомства, подорожало мясо птицы, яйца, подсолнечное масло и сахар. Об этом пишет «Российская газета».

Лидером остается мясо кур. В среднем по России оно подорожало на 1,7 процента, а в некоторых регионах рост достиг 5,4 процента. «Цены на яйца куриные в среднем увеличились на 0,9 процента. В отдельных регионах рост составил 10 процентов», — пишет издание.

Также в российских магазинах на 0,4 процента подорожал сахар-песок, на 0,1 процента — подсолнечное масло. При этом с начала года масло выросло в цене на 0,4 процента, а сахар, напротив, снизился в цене на 2 процента. Кроме того, увеличились цены на консервированное детское питание (рост на 0,5 процента), говядину и рыбу (рост на 0,4 процента).

На 0,2 процента выросли цены на колбасу, сливочное масло, овощные консервы, ржаной хлеб, макароны, печенье и черный чай. После длительного роста резко подешевели огурцы и помидоры — на 5,3 процента и 1,1 процента соответственно. Это привело к тому, что плодоовощная продукция тоже стала дешеветь.

В январе эксперты спрогнозировали рост цен на продукты в 2021 году. Одной из причин назвали увеличение затрат у сельхозпроизводителей, которые снабжают перерабатывающие предприятия сырьем. По словам руководителя аналитического департамента Артема Деева, в первую очередь будет дорожать зерно, которое является главным источником питания для птиц, свиней и коров.