Рост цен на сахар в России оказался в три раза быстрее мировых

Темпы роста цен на сахар в России оказались в три раза быстрее, чем на мировом рынке. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергея Носенко.

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Цены на белый сахар на Национальной товарной бирже составили 581,2 доллара за тонну (43 тысяч рублей) по состоянию на 24 февраля. В годовом выражении рост составил 55 процентов. На Лондонской бирже стоимость была 486,4 доллара за тонну (плюс 17,7 процента за год). Носенко назвал такую ситуацию нонсенсом.

По его словам, если производители сахара объясняют рост цен мировыми трендами, то надо равняться на международные показатели. «Давайте под Лондонскую биржу опустимся и будем работать по Лондону», — добавил он. Носенко вспомнил, как вице-премьер Андрей Белоусов на селекторе с участием ФАС и прокуратуры заявил, что, «если не наведете порядок, будет, как в фильме "Ликвидация" — сплошной террор».

Ранее министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев предупреждал производителей сахара о том, что в случае продолжения роста цен может быть принято решение об отмене пошлины на импорт сахара-сырца. Президент АСКОНД отметил, что сахарному союзу был предъявлен ультиматум: «Мы так работать не будем. И если будут сняты защитные меры по сырцу и сахару белому, мы в Узбекистане купим», — подытожил он.

В январе 2021 года производство сахара, подсолнечного масла и сопутствующих им продуктов в России обвалилось после заморозки цен. В конце прошлого года правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице.