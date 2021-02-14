В Минэкономразвития высказались о продлении заморозки цен на масло и сахар

Министр экономического развития России Максим Решетников высказался о возможном продлении заморозки цен на масло и сахар. Его комментарий, озвученный в программе Наили Аскер-Заде «Действующие лица», приводит РИА Новости.

«Мы очень внимательно мониторим ситуацию и окончательное решение будем принимать в марте. Но пока мы такой необходимости не видим. И сети, и производители, все все понимают», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Решетников добавил, что необходимости во введении дополнительных соглашений по стабилизации цен на продукты также нет.

Ранее в феврале Решетников заявил, что принятые в конце прошлого года меры по борьбе с ростом цен на базовые продукты питания не сработали. Он предложил ввести с 1 апреля демпферный механизм по аналогии с рынком бензина, который позволит предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок. При высоких ценах экспортная пошлина автоматически вырастет, а при низких — сельхозпроизводителям будут компенсировать потери.

На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашения действуют до апреля.