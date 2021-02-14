Экономика
 
Последние новости
Зеленский отреагировал на гибель подорвавшихся в Донбассе военных
В ВОЗ назвали наиболее правдивую версию возникновения коронавируса
Детский омбудсмен рассказала о семье погибшей девочки в Санкт-Петербурге
Космонавт снял с орбиты «самое романтичное место мира»
Россиянам назвали способы вложения денег с гарантированным доходом
Безработный нелегал прокатил петербургского полицейского на капоте BMW
Сборная России победила чехов и досрочно выиграла Еврохоккейтур
Француз Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира по биатлону
Известный российский ведущий женился во второй раз на 28-летней девушке
Новости партнеров
Прослушать новость

В Минэкономразвития высказались о продлении заморозки цен на масло и сахар

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Министр экономического развития России Максим Решетников высказался о возможном продлении заморозки цен на масло и сахар. Его комментарий, озвученный в программе Наили Аскер-Заде «Действующие лица», приводит РИА Новости.

«Мы очень внимательно мониторим ситуацию и окончательное решение будем принимать в марте. Но пока мы такой необходимости не видим. И сети, и производители, все все понимают», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Решетников добавил, что необходимости во введении дополнительных соглашений по стабилизации цен на продукты также нет.

Ранее в феврале Решетников заявил, что принятые в конце прошлого года меры по борьбе с ростом цен на базовые продукты питания не сработали. Он предложил ввести с 1 апреля демпферный механизм по аналогии с рынком бензина, который позволит предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок. При высоких ценах экспортная пошлина автоматически вырастет, а при низких — сельхозпроизводителям будут компенсировать потери.

На фоне роста цен на продукты в конце прошлого года правительство заключило ряд соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Теперь предельные цены на сахар должны составлять 36 рублей за килограмм в оптовой торговле и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашения действуют до апреля.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мировые цены на еду рекордно выросли
Названы самые подорожавшие продукты в России
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты в 2021 году
Другие материалы рубрики
Экономика00:0213 января

Опомнились

Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?
13:3411 февраля

В Госдуме рассмотрят вопрос о минимальном гарантированном доходе должников

15:4811 февраля

В Башкирии найдены нестыковки по делу предпринимателя Александра Киселева

13:2811 февраля

В Кремле прокомментировали тему нового кредита для Лукашенко

Экономика00:01 9 января

В собственном соку

В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?
13:0411 февраля

Раздачу денег россиянам просто так посчитали неактуальной

12:1411 февраля

Центробанк решил разобраться с банками и Системой быстрых платежей

13:0811 февраля

Минэкономразвития и Корпорация МСП оценят эффективности цифровых сервисов

Экономика00:0330 декабря 2020

Черная полоса

Господству нефти в мире приходит конец. В 2020-м она получила удар, от которого может не оправиться
12:0811 февраля

Hyundai и Kia заподозрили суды Тольятти в мошенничестве

12:0011 февраля

Нехватку бананов в России опровергли

12:1011 февраля

МТС объявила о поиске молодых музыкантов для продвижения

Россия
«Начал лицо открывать и увидел — глаз нет»
В Дагестане женщина выдала кукол за мертвых младенцев. Что заставило ее пойти на это?
«Старая модель разрушилась»
Поиск счастья, деньги и насилие: почему в России рождается все меньше детей
«Говорили, сама смертница, да еще смертника родила»
Горы таблеток, страх и надежда: как в России живут матери и их дети с ВИЧ
«Вжимал меня в диван и фотографировал»
Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
Все материалы
Мир
Байден призвал американцев носить маски весь год
ВОЗ рассказала о повторных заражениях новыми штаммами коронавируса
«Запад предпочел лишь наблюдать»
«Арабская весна» могла дать египтянам демократию. Почему спустя 10 лет страна вернулась к диктатуре?
Американец позвонил в полицию с угрозой убить Байдена и был арестован
«Дружба с Россией — важный фактор нашей безопасности»
Россия отправляет в Индию вакцину и оружие. Как повлияют на дружбу двух стран американские санкции?
США и ЕС обвинили Россию в блокировке решений конфликта в Донбассе
Все материалы
Бывший СССР
Эксперт объяснила причины сокращения населения Украины
Украинский министр предложил горнякам уехать на заработки в Польшу
«Должны быть нормальные, человеческие отношения»
Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
В офисе Зеленского объяснили падение рейтинга президента
«Народ просто задолбался»
Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию?
На Украине объяснили причину собственной отсталости
Владимир Зеленский«Слабый президент, жесткая команда»
Зеленский был надеждой Украины. Почему через два года после выборов страна хочет нового президента?
Все материалы
Экономика
Строительство «Северного потока-2» остановили
Нетрадиционные ценности
Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?
Мишустин вслед за Путиным возмутился формальным ростом зарплат
Почти даром
Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
«Роснефть» в 2020 году сохранила лидерство по добыче жидких углеводородов
Витаминное голодание
Почему запретили мобильное приложение iHerb
ЦБ сохранил ключевую ставку
Все материалы
Силовые структуры
В Петербурге целовавшего восьмиклассницу учителя отправили под домашний арест
Второе заседание по делу о клевете Навального на ветерана затянулось на 11 часов
Подсудимый хамил судье и свидетелям, прокурор не могла сдержать слез: что происходило в зале суда
Навальный в суде вновь отказался извиняться перед ветераном
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Суд по делу Навального о клевете в адрес ветерана перенесли
Зоя Фёдорова«Для меня настали смертельные минуты»
Убийство актрисы Зои Федоровой потрясло СССР. В ее гибели обвиняли КГБ и бриллиантовую мафию
Похитивший средства на позитивный имидж Дагестана выдан России
Все материалы
Наука и техника
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»
Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
Все материалы
Спорт
Боец UFC потерял сознание после взвешивания
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Глава UFC высказался о третьем бое Макгрегора и Порье
Прервать полет
«Тоттенхэм» пытается остановить «Сити», «Лестер» бьется с «Ливерпулем» — интриги тура АПЛ
Телефоны Марадоны проверят в рамках расследования его смерти
Алина Загитова «Это круче, чем Олимпиада!»
Слезы Медведевой, радость Загитовой и триумф Валиевой. Чем запомнится командный турнир в Москве?
Глава UFC обратился к Нурмагомедову
Все материалы
Культура
Звезда «Сексуального просвещения» раскрыла последствия съемок мастурбации
Ищи-свищи
Похищения, паранойя и миллениалы-убийцы: как сериал «В поиске» высмеивает поколение 30-летних
Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае из-за коронавируса
«Я хочу умереть на своих условиях»
История американки, которая перепробовала все способы лечения и решилась на эвтаназию
Певец The Weeknd показал ужаснувшие фанатов последствия «пластической операции»
Диана Буркот«Беднота в каждой квартире»
Семейные травмы, бутылка рома и гражданин Антоха: лучшая музыка месяца
Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео
Все материалы
Интернет и СМИ
«Создавался совсем не для эротики»
 
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Геннадий Горин«Моя бывшая жена думает, что я дурачок»
Человек-феномен YouTube: как живет Геннадий Горин и за что его полюбили тысячи россиян
Все материалы
Ценности
Сиденье с личного унитаза Гитлера купили за миллион рублей
Дженнифер Лопес остригла волосы и попала на обложку журнала
Джаред ЛетоГрубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных
Усатый гедонист
Бисмарк обожал дуэли, морфин и изменять жене с русской княгиней. Как ему удалось возглавить страну?
Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Диетолог располнела и рассказала о похудении на 33 килограмма за 12 месяцев
Женщина сбросила 100 килограммов и столкнулась с неожиданной проблемой
Женщина притворилась больной раком, собрала миллионы рублей и попала в тюрьму
«Он преступник, но у него много других достоинств»
Как наглый вор украл часы французской королевы и более 20 лет водил за нос полицию и Моссад
Похороненную заживо религиозную женщину успели спасти полицейские
«Если ты не моя, значит, ничья»
Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
Все материалы
В Германии «Нива» помогла фуре подняться в ледяную гору
Автомобили каких цветов самые популярные?
Производители автоэмалей точно знают, какие цвета пользуются наибольшим спросом
У нового Cadillac Escalade появится 600-сильная версия с компрессорным V8
Что умеет летающая машина из России?
Видео: 200 км/ч без пробок и посадка на обычную парковку у магазина — пробуем в полете
АвтоВАЗ подтвердил проблемы со сцеплением на Lada Granta
Ностальгия без боли: тест Lada Niva Travel
Семейная сага про «Ниву»: по Жигулевским горам на обновленной Ниве Travel, которая снова Lada
Раритетный кабриолет Porsche Диего Марадоны продадут на аукционе
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы