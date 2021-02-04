Мировые цены на еду рекордно выросли

Мировые цены на еду в январе поставили рекорд. Они выросли до максимума с июля 2014 года, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН.

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Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило в январе 113,3 пункта, что на 4,3 процента выше, чем в декабре 2020 года. Больше всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар. Цены на зерновые за месяц выросли на 7,1 процента. Стоимость пшеницы увеличилась на 6,8 процента из-за активного мирового спроса и ожидаемого сокращения объемов продаж со стороны России, сказано в отчете.

Индекс цен на растительные масла вырос на 5,8 процента, что стало рекордом с мая 2012 года. Цены на сахар увеличились на 8,1 процента по сравнению с декабрем, на молочные продукты — на 1,6 процента, на мясо — на один процент.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что принятые в России в конце прошлого года меры по борьбе с ростом цен на базовые продукты питания не сработали. По его словам, одной из главных проблем остается резкий рост стоимости российской пшеницы на мировых рынках.