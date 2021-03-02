В России приготовились сдерживать цены еще на несколько товаров

В России приготовились контролировать цены еще на несколько товаров: речь идет о яйцах и мясе птицы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз, производители, входящие в союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на продукцию.

«По итогам совещания ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца», — прокомментировали в министерстве.

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В середине февраля газета «Известия» со ссылкой на источник на рынке сообщила, что птицефермы предложили торговым сетям увеличить цены на мясо птицы и яйца на 10 процентов.

В ответ в Минсельхозе заверили, что рост цен на мясо птицы и яйца в России останется в пределах общей продовольственной инфляции. Власти не поверили в возможность такого развития событий, указав, что предпосылок для обострения ситуации нет.

1 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить рост цен. Он призвал «оперативно провести проверку производителей куриного мяса и куриных яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением».

В конце января глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которое российские власти заключили с производителями, дали рынку сигнал, так что для яиц подобное соглашение не понадобится — цены на них пока решили не ограничивать.