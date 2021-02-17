Россиян предупредили о подорожании яиц и курицы

В России мясо птицы и яйца могут подорожать на 10 процентов. Об этом пишут «Известия».

Источник на розничном рынке рассказал изданию, что птицефермы предлагают торговым сетям пересмотреть условия договоров в сторону увеличения закупочных цен.

Изготовители представили «исчерпывающее» обоснование для увеличения цен. Так, они ссылаются на массовое распространение птичьего гриппа в стране, существенное сокращение поголовья и подорожание кормов, витаминов и минеральных добавок. Все это увеличивает внутренние издержки. Ритейлеры согласились с этим обоснованием и уведомили об этом Минпромторг.

Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова указала, что в 2020 году себестоимость продукции увеличилась на 20-25 процентов, но изготовители «держали» отпускную цену практически без изменений Теперь же, по ее словам, «запас прочности иссяк».

16 февраля стало известно, что мясопереработчики попросили российских ритейлеров повысить закупочные цены на колбасу, сосиски и другую мясопродукцию на 15 процентов. В Минсельхозе России пояснили изданию, что из-за перенасыщения рынка в начале года цены на свинину и мясо птицы упали, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет.

Ранее сообщалось, что продукты в российской несетевой торговле подорожали в среднем на 5,4 процента в прошлом году. Цены взлетели в основном на растительное масло, муку, майонез и гречку. По данным Росстата, в целом за 2020 год цены на продовольственные товары выросли в стране на 6,69 процента, а без учета плодоовощной продукции — на 5,44 процента.