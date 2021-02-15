В России взлетели цены на продукты в «магазинах у дома»

Продукты в российской несетевой торговле подорожали в среднем на 5,4 процента в прошлом году. Цены взлетели в основном на растительное масло, муку, майонез и гречку, пишет РИА Новости.

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В «магазинах у дома» растительное масло подорожало на 47 процентов. Далее идут консервированные овощи и майонез, цена на которые выросла на 23 и 18 процентов соответственно. Пшеничная мука и гречка прибавили за год 17 и 14 процентов. По данным Росстата, в целом за 2020 год цены на продовольственные товары выросли в стране на 6,69 процента, а без учета плодоовощной продукции — на 5,44 процента.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что принятые в России в конце прошлого года меры по борьбе с ростом цен на базовые продукты питания не сработали. Одной из главных проблем остается резкий рост стоимости российской пшеницы на мировых рынках, отметил он. Решетников также намекнул, что на цены влияют отечественные спекулянты, которые придерживают товар в надежде дождаться повышения его стоимости и реализовать продукты выгоднее для себя.

В январе этого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принятые правительством меры по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло решают свою задачу и могут быть распространены на другие категории товаров.