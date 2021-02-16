В России захотели повысить цены на колбасу

Мясопереработчики попросили российских ритейлеров повысить закупочные цены на колбасу, сосиски и другую мясопродукцию на 15 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Коммерческий директор АПФ «Наша житница» (бренд «Стейковка») Артем Кудимов пояснил, что это приведет к повышению цен продукции на прилавках магазинов. «Единственный способ производителей сохранить маржу — это транслировать повышение цен для розницы», — пояснил он.

В сети магазинов «Лента» изданию сообщили, что поставщики мясопродукции захотели увеличения закупочных цен на 10 процентов, ссылаясь на увеличение стоимости сырья.

Как считает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, ритейлеры не станут повышать цены на мясопродукты, поскольку на рынке действует более тысячи мясопереработчиков, то есть конкуренция наблюдается высокая.

В Минсельхозе России пояснили изданию, что из-за перенасыщения рынка в начале года цены на свинину и мясо птицы упали, поэтому причин повышать закупочные цены у мясопереработчиков нет.

Ранее сообщалось, что продукты в российской несетевой торговле подорожали в среднем на 5,4 процента в прошлом году. Цены взлетели в основном на растительное масло, муку, майонез и гречку. По данным Росстата, в целом за 2020 год цены на продовольственные товары выросли в стране на 6,69 процента, а без учета плодоовощной продукции — на 5,44 процента.