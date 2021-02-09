В России захотели установить минимальную цену на пиво

Союз российских пивоваров (СРП) захотел установить минимальную розничную цену пива, пишет «Коммерсантъ». С соответствующей инициативой организация обратилась к правительству и лично министру финансов Антону Силуанову.

В направленном главе Минфина письме говорится, что на отечественном рынке пива установилась нездоровая ситуация. Крупные производители активно демпингуют — снижают цены в борьбе за долю рынка и рост продаж. При этом мелким и средним компаниям такая политика зачастую оказывается недоступна, поскольку может привести к убыточности.

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СРП предлагает установить минимальную розничную цену на один литр пива в банке или бутылке на уровне 110 рублей и на уровне 90 рублей за литр пива в ПЭТ-упаковке. При продаже на розлив минимальная цена должна составлять 85 рублей за литр, считают производители.

Ознакомившаяся с предложением комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выступила против инициативы, указав, что она носит нерыночный характер, «создает необоснованные ограничения и ведет к разрушению здоровой конкуренции».

Также в РСПП отметили, что цена на пиво в последние годы стабильно росл, в основном за счет повышения акцизов. При этом внедрение минимальной розничной цены может ограничить компании в гибкости проводимой ценовой политики, в частности сделать невозможным предоставление скидок.