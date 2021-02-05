Британские пабы уничтожили пиво на миллионы долларов

Пабы и бары Великобритании с начала пандемии уничтожили 87 миллионов пинт пива, что соответствует 331 миллиону фунтов стерлингов (453 миллиона долларов) недополученной прибыли. Об этом сообщила Британская ассоциация пива и пабов (BBPA).

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Из-за карантина британским пабам пришлось вылить невостребованное пиво. Ассоциация призвала правительство страны продлить снижение НДС для сектора, а также снизить пошлины на пиво. Британские пабы платят налоги за продажу напитка в 11 раз больше, чем в Германии или Испании. Без государственной поддержки заведения не смогут выжить, а волна банкротств будет неизбежной, отметили в организации.

Ранее стало известно, что власти Великобритании готовы выделить 40 миллионов фунтов (54 миллиона долларов) пабам, которые были вынуждены закрыться на время локдауна.

В октябре сообщалось, что пабы начали превращаться в офисные помещения. Заведения решили предоставлять клиентам рабочее место, доступ в интернет, горячую еду и напитки. Они открыли пакетную программу за 12 фунтов стерлингов (15 долларов) в день, в которую включена еда, неограниченный чай или кофе, а также подключение к интернету.