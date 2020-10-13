В британских пабах начали открывать офисы

Британские пабы начали превращаться в офисные помещения. Заведения решили предоставлять клиентам рабочее место, доступ в интернет, горячую еду и напитки, пишет Business Insider.

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Десятки пабов уже поддержали инициативу. «Мы надеемся, что это позволит людям снова погрузиться в суету и не сходить с ума, сидя дома в четырех стенах», — сказала управляющая Culcheth Arms Дженни Хатчинсон.

Пабы решили открыть пакетную программу за 12 фунтов стерлингов (15 долларов) в день, в которую включена еда, неограниченный чай или кофе, а также подключение к интернету.

Количество бронирований столов резко увеличилось, отмечают владельцы заведений. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в 22:00 комендантский час в заведениях по всей стране, чтобы остановить вторую волну коронавируса. Игроки рынка описали новую меру как «еще один сокрушительный удар». Исследование, проведенное компанией CGA, показало, что каждый восьмой работник в сфере услуг и развлечений оказался уволен.

На фоне пандемии коронавируса жители Великобритании переживают самое большое и резкое падение доходов со времен нефтяного кризиса 1970-х годов. По прогнозам Банка Англии, ВВП страны сократится на 14 процентов в этом году.