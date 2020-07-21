В Великобритании резко упал уровень жизни

Жители Великобритании переживают самое большое и резкое падение доходов со времен нефтяного кризиса 1970-х годов. Ситуация может только усугубиться, поскольку правительство планирует прекратить программу поддержки населения, пишет Bloomberg.

Миллионы людей могут потерять работу в этом году, если власти не выделят дополнительную финансовую помощь. Реальные зарплаты уже упали на 4,5 процента с момента начала пандемии коронавируса, это самый высокий показатель с 1975 года. Масштабы кризиса вызывают сомнения в том, что экономика сможет быстро восстановиться от самого большого спада за сто лет, пишет издание.

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Безработица, по прогнозам, достигнет 12 процентов к концу этого года и более 13 процентов к началу 2021 года. Молодые люди и семьи, которые и так пострадали от финансового кризиса 2008 года, рискуют попасть под вторую волну увольнений и потерять значительную часть своих доходов.

В мае экономика страны показала результаты хуже, чем ожидалось. Объем производства вырос на 1,8 процента, а не на 5,5 процентов, как ранее прогнозировали экономисты. По прогнозам банка Англии, ВВП Великобритании сократится на 14 процентов в этом году. На спасение экономики власти направили более 160 миллиардов фунтов. В июле был одобрен дополнительный пакет мер на 30 миллиардов фунтов (37 миллиардов долларов).