Госдолг США установил рекорд

Госдолг США установил новый рекорд, достигнув уровня 25 триллионов долларов, следует из данных ресурса usdebtclock.org. Резкий рост связан с расходами бюджета на борьбу с пандемией коронавируса.

На момент публикации госдолг США равнялся 25,04 триллиона долларов. Это наивысший показатель за всю историю, и в ближайшее время он продолжит расти. В начале мая Минфин объявил о планах разместить облигации на три триллиона долларов за ближайшие три месяца. Таким образом, размер заимствований за третий квартал более чем вдвое превысит аналогичный показатель за весь прошлый год.

Материалы по теме Выйдут в плюс Коронавирус ударил по экономике. Но россияне нашли способ спасти свои сбережения

В четвертом квартале (с июля по сентябрь) общий объем заимствований составит 677 миллиардов долларов. Федеральная резервная система (ФРС) и ее глава Джером Пауэлл уже заявили о готовности выкупить на вторичном рынке такого количества госбумаг, какое потребуется для преодоления последствий кризиса.

Опрошенные Forbes экономисты сходятся во мнении, что наращивание госдолга в условиях полномасштабного кризиса и массовой безработицы является необходимой и единственной возможной мерой, хотя и приведет к росту инфляции и снижению доверия инвесторов к доллару. Такой же позиции придерживается основатель и глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт.

Другие эксперты напоминают о предвыборных обещаниях президента Дональда Трампа снизить уровень госдолга и дефицита бюджета. При этом позднее Трамп называл себя «королем долга», поясняя, что только за счет заимствований он сможет нивелировать негативный эффект для бюджета от масштабной налоговой реформы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!