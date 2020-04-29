Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале. Его слова приводит ТАСС.

«Решительные меры, которые мы как страна принимаем, чтобы взять под свой контроль распространение коронавируса, привели к внезапной остановке большей части экономики. <...> В целом экономическая активность во втором квартале, вероятно, снизится до беспрецедентного уровня», — заявил он. Глава ФРС призвал поддержать экономику США, а не решать проблему госдолга страны, который превышает 24 триллиона долларов.

29 апреля ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25 процента годовых. Пауэлл отметил, что снижение ставки не сможет остановить резкое падение экономической активности в США, вызванное закрытием предприятий в связи с пандемией нового коронавируса.

«Мы привержены тому, чтобы использовать все наши инструменты для поддержки экономики в эти трудные времена. В прошлом месяце мы понизили ставку почти до нуля. Мы заявляли тогда и заявили вновь сегодня, что мы, как ожидается, будем поддерживать ставку на этом уровне, пока не будем уверены, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению наших целей по максимальной занятости и стабильности цен», — сказал Пауэлл.

Глава ФРС также рассказал, что Соединенные Штаты не могут предоставлять займы неплатежеспособным компаниям. Журналисты спросили, как ФРС оценивает риски предоставления кредитов компаниям, которые не могут погасить займы из-за последствий эпидемии коронавируса. «Мы используем свои кредитные полномочия в беспрецедентной степени. <...> Их нам предоставил Конгресс, <...> и мы не можем кредитовать неплатежеспособные компании», — ответил Пауэлл.

В настоящее время США занимают первое место по количеству заболевших COVID-19. ФРС ранее объявила о новых мерах по стимулированию национальной экономики в рамках борьбы с коронавирусом. Их общий объем составляет 2,3 триллиона долларов.

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